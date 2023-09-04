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Киноафиша Статьи Не Никулин и не Вицин: вот какого актера считали королем комедии в СССР

Не Никулин и не Вицин: вот какого актера считали королем комедии в СССР

4 сентября 2023 11:15
Не Никулин и не Вицин: вот какого актера считали королем комедии в СССР

Он мог рассмешить любого.

За некоторыми советскими звездами закреплялись определенные амплуа, которые они повторяли из фильма в фильм. Одни были прирожденными юмористами, другие — героями-любовниками, третьи — отважными военными и шпионами. Считается, что по-настоящему гениальными комедиантами были такие звезды, как Юрий Никулин или Георгий Вицин.

Но был у них и один убедительный конкурент. И на самом деле именно этого актера многие считали королем советской комедии. Речь идет о Михаиле Пуговкине, при упоминании одного имени которого на лицах зрителей появлялась улыбка.

Несмотря на то, что у артиста было очень мало центральных ролей в лентах, своих второстепенных персонажей он делал настоящими звездами кадра. Актер обожал таких героев и талантливо импровизировал на площадке.

А лучшим этапом творчества Пуговкин всегда считал съемки у Гайдая: режиссер доверил ему роли в шести картинах подряд. Для каждого из персонажей артист придумывал собственные шутки и пословицы, которые тут же уходили в народ.

Фото: Кадр из фильма «Самогонщики» (1962)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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