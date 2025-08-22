Не «Невский», а «Ночной»: скоро на экраны выйдут 3 свежих детектива от НТВ — зайдут фанатам истории Семенова

Меню
22 августа 2025 14:44
Поклонникам «Первого отдела» и «Шефа» тоже понравятся.
 

Российские зрители давно полюбили остросюжетные детективы от НТВ, ставшие настоящим эталонами жанра. Особенной народной любовью пользуются такие хиты, как «Невский» и «Первый отдел», которые держат в напряжении миллионы поклонников.

Все с нетерпением ждут выхода новых сезонов этих нашумевших проектов. Но помимо продолжения проверенных временем франшиз, канал постоянно готовит для своей аудитории свежие и интересные новинки.

Рассказываем о трёх новых детективных сериалах, которые уже этой осенью могут занять место в вашем списке «обязательно посмотреть» и придутся по душе всем фанатам сложных загадок и запутанных расследований.

«Законник»

История рассказывает о бывшем следователе Кирилле. Его жизнь остановилась три года назад, когда погибла дочь. С тех пор он просто существует, словно на автопилоте.

Всё меняет неожиданное предложение от криминального авторитета. Тот просит Кирилла найти и обезвредить киллера, который охотится за ним.

Для героя это не просто работа, а шанс отомстить. Ведь именно этот преступник виновен в смерти его дочери.

Однако задача оказывается крайне сложной. Убийца действует необычным способом — он использует для своих целей смертоносный вирус.

Остаётся главный вопрос: как можно остановить такого необычного преступника? Ответ на него знает только бывший законник.

«Лепила»

Главный герой — блестящий хирург Сергей Рашидов. Его жизнь рушится, когда его ложно обвиняют в торговле запрещенными веществами.

Чтобы спастись, он бежит из Таджикистана в Россию. Теперь он вынужден жить под чужим именем, работая простым дворником по имени Джура.

Однажды во время уборки он находит тяжело раненого бандита по кличке Конрад. Врачебный долг берёт верх над осторожностью — Рашидов тайно оказывает ему помощь и продолжает лечение прямо в своей дворницкой.

Но у раненого бандита есть влиятельный конкурент — авторитет по кличке Лаки. Он узнаёт, где прячется Конрад, и кто ему помогает.

Теперь Лаки хочет жестоко отомстить дворнику-врачу за его вмешательство.

«Ночной»

Майор полиции Жерехов — опытный оперативник и начальник отделения в Муроме. У него, казалось бы, обычная жизнь: дочь, жена и… любовница — следователь Иволгина.

В свободное время она расследует дело, которое все считают надуманным. Даже Жерехов категорически против её самодеятельности — мол, нет ни тел, ни вещественных доказательств, чтобы официально открывать дело.

Но Иволгина уверена, что пять пропавших в области девушек — жертвы одного серийного убийцы. И она продолжает в одиночку своё расследование, которое называет «делом Невидимки».

Каждый из этих проектов предлагает уникальную историю и способен подарить зрителям тот самый фирменный напряжённый атмосферный детектив, за который так ценят канал НТВ. Точные даты премьер пока неизвестны, поэтому советуем следить за новостями, чтобы не пропустить начало показов.

Фото: Кадры из сериалов «Невский», «Законник», «Лепила», «Ночной»
Ольга Назарова
