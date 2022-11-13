«Не нервируй меня!»: Муля из «Подкидыша» горько пожалел о работе с Раневской

Петр Репнин навсегда вошел в историю советского кино как легендарный Муля, который нервировал Раневскую в «Подкидыше». Его реальные отношения с экранной супругой заслуживают отдельного внимания, ведь актеры не поладили с самого начала.

Это в «Подкидыше» Репнин сыграл тихого покорного мужа властной Раневской, но в реальной жизни актер был совсем другим человеком. Он, как и его напарница по фильму, славился колким характером и едким чувством юмора.

Актеры не поладили задолго до съемок в «Подкидыше». Они уже работали вместе над картиной «Пышка» в 1934 году, тогда-то между ними и пробежала черная кошка. Репнин никогда не скрывал свою неприязнь к актрисе. В процессе работы над «Подкидышем» он резко высказывался в ее адрес, на что получал словесные оплеухи.

Впрочем, накал в их отношениях даже пошел на пользу. Считается, что крылатая фраза «не нервируй меня» является импровизацией Раневской, ведь в изначальном сценарии этой реплики не было. Артистка выдала ее в ответ на колкости Репнина. Так Раневская увековечила и себя, и своего ненавистного коллегу.