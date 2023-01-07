Не называйте себя знатоком советского кино, если завалите этот тест

Советские фильмы были известны не только у себя на родине, но и за рубежом. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что некоторые киноленты, снятые в СССР, послужили основой для зарубежных фильмов. Одной из первых советских картин, вдохновивших иностранцев на создание ремейка, стала лента “Фронтовые подруги” 1941 года. К слову, сценарий к ней написал дебютант Сергей Михалков. В фильме рассказывается истории Наташи Матвеевой - медсестры, служившей в прифронтовом госпитале в годы Советско-финской войны 1939 года. Несмотря на то, что выход картины совпал с началом Великой Отечественной войны и это повлияло на успех в прокате, “Фронтовые подруги” были удостоены Сталинской премии второй степени. А несколько лет спустя в США на экраны вышла лента “Три русские девушки”, практически полностью копировавшая сюжет “Фронтовых подруг”. Правда, американцы внесли свои коррективы - время действия перенесли в годы Великой Отечественной, а также ввели нового персонажа, летчика-испытателя Джона Хилла. Одну из ролей в ремейке сыграла Анна Стэн - актриса русского происхождения.

Фильмы, снятые в СССР, обладают особым шармом. Пройдите тест, который подскажет, насколько хорошо вы знакомы с советским кинематографом.