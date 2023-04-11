Не называйте себя сладкоежкой, если не сможете пройти этот тест на 10/10

Многие люди испытывают большую любовь к сладостям. Кто-то не представляет своей жизни без “бочки варенья да корзины печенья” с самого детства, а кто-то подсаживается на сладкие лакомства уже в более зрелом возрасте. Любопытно, что не так давно ученые из Университета Копенгагена (Дания) обнаружили у человека так называемой гормон сладкоежек. По словам специалистов, пристрастие к вкусностям во большинстве случаев обусловлено гормоном, который вырабатывается печенью после приема пищи. Сперва специалисты выявили такую особенность у грызунов, а впоследствии убедились, что она свойственна и человеку. Как стало известно, причиной тяги к сладостям становится мутация в гене FGF21, который ответственен за выработку такого рода гормонов. Ученые проанализировали данные, полученные от 6,5 тысячи человек, в числе с такой мутацией, и выяснили, что они становятся сладкоежками на 20% чаще, чем остальные люди.

Любите ли вы сладкое? Считаете ли себя истинным сладкоежкой? Сейчас выясним, действительно ли это так! Пройдите наш тест, справиться с которым под силу только тем, кто обожает конфеты, торты, вафли и прочие вкусности.