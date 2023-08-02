Не найти отличий: дочь Успенской после всех преображений стала копией матери

Любовь Успенская когда-то поставила перед собой цель — помочь своей дочери Татьяне Плаксиной избавиться от зависимости и сделать из нее настоящую красотку. И артистка добилась своего: ее наследница изменилась до неузнаваемости.

Плаксина прошла лечение в клинике и распрощалась с вредными привычками. К тому же она перенесла не одну пластическую операцию и стала постоянной клиенткой косметолога. Вдобавок ко всему Татьяна начала тщательно следить за собой — делать укладку, макияж, более женственно одеваться.

Любопытно, что после всех преображений певица стала полной копией знаменитой матери. Плаксина опубликовала в соцсетях свое новое фото, и поклонники заметили, что отличий от королевы шансона практически не найти.