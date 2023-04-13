Не Навка или Семенович: вот какая женщина покорила сердце Романа Костомарова (фото)

Личная жизнь Романа Костомарова, как и его спортивная карьера, складывалась непросто. Красавцу-фигуристу приписывали романы с его партнершами. Устоять перед Анной Семенович или Татьяной Навкой действительно непросто, но сердце спортсмена дрогнуло при виде совсем другой женщины.

Сегодня олимпийский чемпион женат на коллеге по цеху Оксане Домниной. Для Костомарова это второй брак. Впервые он женился также на фигуристке. Это была Юлия Лаутова.

Для Романа та история любви стала большим разочарованием. Серьезные проблемы у пары начались всего через год совместной жизни. Лаутова завершила карьеру и стала домохозяйкой, но Костомаров в их уютном гнездышке не спешил появляться.

Для него лед по-прежнему был на первом месте. Спортсмен мечтал взять золото на Олимпиаде и планомерно шел к своей цели, жертвуя семейной идиллией.

Вскоре фигурист понял, что ошибся, женившись на Лаутовой. Свою вторую половину он обрел в лице близкой подруги первой жены. Домнина была свидетельницей на свадьбе Романа и Юлии, но тогда еще не знала, что в будущем сама пойдет под венец со спортсменом.