Не нашла причины отказаться: Ханде Эрчел вновь появится на экранах

Поклонники Ханде Эрчел, наконец, дождались новостей о ее появлении на экране. После прогремевшего в прошлом году сериала «Постучись в мою дверь» у актрисы начался перерыв в карьере, который затянулся на долгие месяцы. В недавних интервью она признавалась, что тоже обеспокоена таким положением дел, но соглашаться на любые проекты не готова. По словам Ханде, она искала необычные амплуа, интересные предложения о съемках и гибкие условия.

Например, сериал «Между миром и мной» не понравился ей обилием откровенных сцен, а за съемки в проекте «Турок» актрисе предложили низкий гонорар. Но, судя по всему, от нескольких идей Эрчел не нашла причины отказаться.

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По данным издания Elle Girl , актриса дала согласие на участие сразу в двух проектах. Один будет транслироваться на международной стриминговой платформе Disney+, а другой покажут на известном телеканале FOX TV. Пока неизвестно, будут ли это сериалы или полнометражные фильмы, а также насколько важной будет роль в проектах Ханде. Но у ее фанатов уже появилась надежда увидеть актрису на экранах.