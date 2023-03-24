Не налюбоваться: падчерица Стаса Михайлова сразила всех красотой (фото)

Стас Михайлов уже несколько лет счастлив в браке со своей супругой Инной. Он принял ее дочь Еву от первого мужа и воспитал как родную. Как сегодня выглядит падчерица всенародно любимого артиста?

Ева Канчельскис выросла невероятной красавицей. Она стала точной копией своей матери: девушка унаследовала от нее изящные черты лица, роскошные волосы и шарм. Падчерица певца часто делится своими снимками в соцсетях, и каждый из них производит фурор. Вот что пишут восхищенные подписчики: «Самая красивая девушка, которую я когда-либо видел», «Прелестная, незабываемая», «Копия своей мамы-красавицы».

Сама Инна души не чает в своей наследнице и признается, что чудесным образом она родила саму себя, только красивее и добрее. Ева уже начала покорять мир шоу-бизнеса. Она снялась в клипе Анатолия Цоя, где сыграла его возлюбленную. Также девушка учится в Лондоне в Королевском колледже.

Она родилась в браке Инны и футболиста Андрея Канчельскиса. Но отношения супругов не сложились. Когда ей было 12, мать вышла замуж за Стаса Михайлова, которого девушка считает своим настоящим отцом.