«Не надо, пожалуйста»: похудевшая Пегова пугает народ (фото)

Ирина Пегова делится новостями из своей жизни в социальных сетях. Артистка постоянно публикует новые снимки, но некоторые из ее записей неприятно шокируют многочисленных поклонников.

Так, несколько дней назад актриса опубликовала серию снимков, сделанных за рулем автомобиля. В них знаменитость красуется изящным платком и алым пальто, показывая результаты недавней диеты.

Подписчики не оставили без внимания запись Пеговой. Как отметили фанаты, шелковый платок акцентирует внимание на излишней, как им кажется, худобе артистки, внешность которой значительно изменилась за последнее время. В комментариях многие призвали звезду экрана не худеть, отказаться от диеты и внимательнее заботиться о своем здоровье.