«Не надо писать гадости»: экс-жена Аршавина показала последствия болезни на лице

Бывшая супруга Андрея Аршавина некоторое время назад сообщила о том, что страдает аутоиммунным заболеванием, в результате которого у нее изменились черты лица. На всех фотографиях, опубликованных в личном блоге, Алиса прикрывалась руками. Но теперь, после операций, которыми медики остановили процесс разрушения костных тканей, решила откровенно продемонстрировать на снимках некоторую деформацию носа.

В подписи к фото, которые были сделаны в больнице и дома, она обратилась к тем, кто старается ее обидеть злорадными комментариями.

«Не надо устраивать хайп и провокацию, милые мои ненавистницы. Где надо, в прессе Милана уже написала, высосав из пальца конфликт. На этом, думаю, всё. Из уважения к моим детям не надо так. Не надо писать гадости. У мамы болит голова, это правда. Особенно когда она читает такое», — отметила Казьмина.

Напомним, бывшая жена футболиста Александра Кержакова высказалась в соцсети о том, что Алисе нужна помощь из-за проблем не только с внешностью, но и с психическим здоровьем.

Тогда Казьмина попросила Милану Тюльпанову не заходить на ее страницу, не устраивать своими комментариями провокации и не пытаться за счет нее сделать себе рекламу.

Подписчики Алисы посоветовали не обращать внимание на хейтеров, поскольку «на каждый роток не накинешь платок», обнадежили тем, что всё обязательно образуется, и пожелали ей сил, терпения и здоровья.