Не начинайте отношения с Рыбами, если не обладаете этим качеством: ждет разбитое сердце

Рыбы — последний знак в зодиакальном круге, самый загадочный и неуловимый. Он влечет к себе, дразнит, манит своими тайнами. Пробудить в представителях водной стихии романтический интерес довольно непросто, но если это произошло, значит, у вас действительно есть шансы на успех. Однако отношения с Рыбами невозможны, если партнер не обладает одним значимым качеством. Рассказываем, каким именно.

Эмпатия

Люди, рожденные под знаком Рыб, необыкновенно чувствительны. Это, вроде как, и не секрет — о ранимости водного знака и его уникальной способности «читать» мысли и чувства окружающих можно прочесть едва ли не в каждом первом гороскопе. Но не лишним будет напомнить об этой черте еще раз.

Ведь представители водной стихии очень внимательны к своему окружению, и особенно — к партнеру.

Порой им достаточно одного взгляда, чтобы понять, что у человека на душе. В такие моменты Рыбы стараются полностью подстроиться под его настроение, они как будто бы чувствуют все то же, что и избранник.

Легко делить с любимым человеком радостные моменты, а как насчет периодов сомнений, грусти, неуверенности в себе и т.д.? Многие люди стараются дистанцироваться, мол, если партнеру нужна будет помощь, он в состоянии попросить о ней. Но только не Рыбы — они буквально излучают сострадание.

Астрологи просят не забывать о том, что водный знак очень внимателен.

Он не только проявляет заботу о ближних сам, но и замечает, когда это делают другие люди. Особенно пристально он будет следить за своей второй половинкой, ведь Рыбке важно, чтобы та исповедовала те же ценности.

Если партнер не может похвастаться эмпатией, отношения с водным знаком будут обречены на провал. От Рыб не ускользнет тот факт, что избранник смог равнодушно пройти мимо плачущего ребенка, бабушки, которая не может самостоятельно перейти через дорогу, или брошенного котенка.

«Нам с тобой не по пути», — скажет представитель знака партнеру.

Рыбы не станут осуждать его за черствость, но разочаруются в нем и больше не смогут воспринимать всерьез. Ведь избранник способен так же хладнокровно проигнорировать проблемы самих Рыб.

Уроженцы этого знака ценят отзывчивых, добросердечных, эмпатичных людей. Именно с такими они будут чувствовать себя в гармонии и безопасности. При этом притворяться добряком, чтобы покорить их сердце, не стоит — Рыбы сразу же почувствуют фальшь и начнут презирать обманщика еще больше.