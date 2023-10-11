Не на сценах: обомлеете, увидев, в каких условиях теперь выступает Крутой

Игорь Крутой в последние годы практически не появляется на сцене. Композитор, ранее выступавший на главных площадках страны и популярных телешоу, на многие месяцы уехал за границу и практически не говорил о работе.

Поклонники решили, что причиной стали недавние скандалы с недвижимостью, в которых якобы был замешан Игорь Яковлевич. Но все обвинения продюсер опроверг: по его словам, все статьи о мошенничестве с продажей виллы были заказными, а в Италию он ездил, чтобы запастись силами перед работой.

Недавно стало известно, что Крутой вернется в состав жюри шоу «Ты супер!» уже к полуфиналу нового сезона. Дома у коллеги по этому проекту композитор и записал видео со своей игрой на рояле. Инструмент предоставил певец Алексей Воробьев, гостеприимно принимавший Игоря Яковлевича в своей квартире. Являются ли такие места для выступлений личным выбором или на крупные площадки больше не приглашают, Крутой не уточнил.