Не на что купить еду: не поверите, как выигравший миллионы британец стал нищим

Джон Макгиннесс работал санитаром больнице, когда в 1997 году выиграл 10 миллионов фунтов стерлингов в лотерею. Неожиданная удача полностью изменила его жизнь, но со временем он лишился своих богатств.

Как оказалось, в первую очередь Джон приобрел себе просторную квартиру и Ferrari, а также помог родным. После он купил еще один дом, а также наполнил гараж другими дорогими автомобилями: Bentley, Mercedes, Jaguar. Но не эти растраты сделали его вновь бедным.

Дело в том, что англичанин решил инвестировать в свой любимый футбольный клуб «Ливингстон». Но по условиям сделки он нес ответственность за все долги команды, что в итоге его и разорило. Бывший миллионер довольно скоро потерял все свои деньги, был вынужден распродать спортивные машины и все имущество. Теперь он вновь должен заботиться о своем заработке и вынужден считать каждый фунт.