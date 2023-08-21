Не Мымру и не жену: единицы поняли, кого всю жизнь любил Новосельцев

Лирическая комедия «Служебный роман» была представлена в 1977 году. Только за год ее посмотрело рекордное количество зрителей, а сам фильм мгновенно стал классикой кино. И не теряет популярности лента Эльдара Рязанова до сих пор, а внимательные поклонники продолжают находить в ней неожиданные детали.

Так, многие поклонники уверены, что на самом деле Анатолий Новосельцев был влюблен не в свою начальницу Людмилу Калугину. Несмотря на роман, который развивается на глазах у зрителей, на самом деле его сердце принадлежит другой женщине.

Новосельцев безответно влюблен в свою давнюю подругу Ольгу Рыжову, роль которой играет Светлана Немоляева. О ней он всегда говорит с большой нежностью и придыханием, хоть и называет другом.

Внимательные зрители уверены: Немоляев давно мечтает о большем со своей давней знакомой. Но та совсем не заинтересована в нем, поэтому он и начинает отношения с Калугиной.