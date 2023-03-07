Не мужской поступок: эта выходка Виктора Цоя повергнет вас в шок

Виктор Цой навсегда вошел в историю русского рока как культовая фигура и герой своего времени. Из-за этого статуса многие фанаты музыканта забывают, что в реальной жизни он был обычным человеком, который совершал досадные оплошности.

Единственной официальной супругой Виктора была Марианна Родованская, родившая от него сына Александра. Они познакомились на одном из квартирников, когда Цою исполнилось всего 19. Марианна была старше его на четыре года, но это не помешало паре начать отношения и пожениться.

В 1985 году у них родился сын. Однако наличие общего наследника не скрепило их любовь. К тому же мать Цоя изначально была против этого брака и обвиняла Марианну в том, что она «охмурила Витьку».

На съемках картины «Асса» музыкант познакомился с Натальей Разлоговой — девушкой из очень интеллигентной семьи. Ее братом был известный кинокритик Кирилл Разлогов. Роман между Натальей и Виктором развивался стремительно, и с Марианной он вскоре разорвал отношения.

А однажды Цою пришла в голову невероятная мысль — познакомить бывшую жену с Натальей. Он закатил целый банкет, но не учел того, что это оскорбит обеих девушек. Позднее Марианна призналась, в каком шоке она была, увидев Разлогову — свою полную противоположность. Тогда никто так и не понял, почему Цой повел себя так не по-мужски.