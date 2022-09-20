Не мужское хобби: поразитесь, чем зарабатывал мафиози из комедии Рязанова

Приключенческая советско-итальянская комедия Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» и спустя почти 50 лет после премьеры вызывает искренние эмоции у зрителей. Но сама картина рождалась в трудных условиях. Зарубежная сторона неохотно шла на сотрудничество с режиссером. Например, Рязанову запретили снимать сцены на улицах Рима, поэтому кадры записывались прямо из салона машины. Да и иностранных звезд, о которых мечтал постановщик (от Альберто Сорди до Адриано Челентано), в ленту так и не пригласили.

Вместо этого роли получили малоизвестные итальянские актеры, которые не могли похвастаться по-настоящему блестящей карьерой. Даже Тано Чимароза, сыгравший в комедии мафиози, снимался очень мало. В основном ему доверяли эпизодические роли бандитов из-за его угрюмого внешнего вида.

Облик Тано никак не вязался с его любимым хобби. В Италии он считался известным производителем кукол, чем и зарабатывал на жизнь. Этому мастерству его научил отец, работавший в кукольном театре. Тано умер в 2008 году в возрасте 86 лет.