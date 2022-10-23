Не мужчины, а дети малые: 5 самых избалованных знаков Зодиака

Говорят, что в душе любой мужчина остается маленьким мальчиком, который не хочет ничего решать, а хочет играть в машинки и стрелялки. Астрологи разделяют это мнение - они утверждают, что некоторые представители сильного пола с большой охотой сняли бы с себя ответственность за бизнес, семью и другие вещи и переложили ее на чьи-то другие плечи. Рассказываем, уроженцев каких знаков зодиака специалисты считают инфантильными “мамиными сыночками”.

Близнецы

Мужчины, появившиеся на свет под знаком Близнецов, по всей видимости, дальние родственники Питера Пэна. Они с радостью убежали бы в волшебную страну, где можно всегда оставаться маленьким мальчиком. А все проблемы какая-нибудь Вэнди решит.

Что удивительно, представителям знака действительно удается найти ту, что будет приглядывать за ними и при необходимости вытаскивать из передряг.

Рак

Представители водного знака с самого детства крепко держатся за мамину юбку. С течением времени практически ничего не меняется - в любой непонятной ситуации Рак опрометью бежит к родительнице, чтобы поделиться своими сомнениями и посоветоваться. Из-за этого у уроженцев знака часто возникают конфликты с женой - дело в том, что Рак в первую очередь прислушивается к мнению мамы, а не супруги.

Лев

Капризный и требовательный мужчина-Лев часто напоминает большого ребенка. Ему необходимо столько же заботы, внимания и ласки, сколько новорожденному младенцу. Правда, в отличие от малыша, представитель огненного знака способен на манипуляции.

Как только Лев почувствует, что никому нет дела до его капризов, тут же найдет способ обратить на себя всеобщее внимание.

Стрелец

Активным и деятельным мужчинам-Стрельцам некогда решать бытовые вопросы. К тому же уроженцы знака привыкли, что домашнюю работу за них выполняет кто-то другой, а им остается лишь пользоваться всеми благами - надевать по утрам заботливо выглаженную одежду, вкусно обедать, спать на чистом постельном белье. Поэтому они не торопятся улетать из родительского гнезда.

Водолей

Мужчины-Водолеи крайне осторожны и избирательны в своих знакомствах. Возможно, потому, что в глубине души уверены, что им ни с кем не удастся достичь такой же крепкой эмоциональной связи, как с родителями.