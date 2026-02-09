Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не «мужчина в самом расцвете сил», а наглый вредитель: за что шведы не любят Карлсона

Не «мужчина в самом расцвете сил», а наглый вредитель: за что шведы не любят Карлсона

9 февраля 2026 10:23
«Малыш и Карлсон»

В России Карлсон - любимый проказник, а в Швеции его чаще называют эгоистом, который учит детей плохому.

История Малыша и Карлсона давно стала частью советского и российского детства. Но на родине Астрид Линдгрен к этому персонажу относятся совсем иначе - без умиления и ностальгии. Для многих шведов Карлсон - не весёлый друг, а раздражающий тип, который появляется без спроса и исчезает, когда возникает проблема.

Почему в Швеции Карлсона воспринимают как антигероя

Шведы видят в Карлсоне человека, который постоянно нарушает чужие границы, пишет sprf.ru. Он влетает в квартиру Малыша, навязывается, врёт, хвастается, портит вещи и всегда выкручивается так, чтобы виноватым оказался кто-то другой.

В Швеции детей с ранних лет учат самостоятельности и уважению к правилам. Поэтому Карлсон выглядит не как символ свободы, а как плохая компания, которая приносит хаос и проблемы.

Что изменили советские мультфильмы

В советской версии Карлсон стал обаятельным, почти домашним героем. В мультфильмах «Союзмультфильма» он больше похож на весёлого взрослого друга, который спасает Малыша от скуки и одиночества. Именно оттуда пошло знаменитое «Дело-то житейское!».

В книгах Линдгрен образ жёстче: Карлсон сам себя хвалит, ведёт себя нагло и не выглядит таким уж добрым.

Не «мужчина в самом расцвете сил», а наглый вредитель: за что шведы не любят Карлсона

Правда о мифе про Германа Геринга

В русскоязычной среде давно гуляет версия, будто Карлсон списан с Германа Геринга. Мол, он тоже был полным, любил авиацию, а пропеллер - намёк на военную тему.

Но доказательств этому нет. Ни в письмах, ни в документах, ни в воспоминаниях семьи Линдгрен не подтверждается связь Карлсона с Герингом. Этот миф звучит громко, но держится скорее на догадках, чем на фактах.

Кто был настоящим прообразом Карлсона

Сама Астрид Линдгрен говорила, что Карлсон вырос из её раннего персонажа - Лильонкваста из рассказа «В Сумеречной стране». Там был маленький летающий старичок, которого видит только ребёнок.

Позже этот образ изменился: герой стал самоуверенным, шумным и обзавёлся пропеллером. Именно таким он вошёл в историю - не как идеальный друг, а как персонаж, который одновременно смешит и раздражает.

Фото: Кадры из мультфильма «Малыш и Карлсон»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Читать дальше 20 февраля 2026
Нашел самый странный русский мульт с музыкой из «Тетради смерти» и советской рисовкой: автор либо гений, либо безумец Нашел самый странный русский мульт с музыкой из «Тетради смерти» и советской рисовкой: автор либо гений, либо безумец Читать дальше 20 февраля 2026
Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Читать дальше 20 февраля 2026
Думали, Ник из «Зверополиса» вам кого-то напоминает? Не зря: авторы мульта признались, с кого «списали» героя (и Гэри Змею – тоже) Думали, Ник из «Зверополиса» вам кого-то напоминает? Не зря: авторы мульта признались, с кого «списали» героя (и Гэри Змею – тоже) Читать дальше 19 февраля 2026
«Понравится и взрослым, и детям»: Цискаридзе назвал 6 отличных фильмов для Масленицы – и почти все «наши» «Понравится и взрослым, и детям»: Цискаридзе назвал 6 отличных фильмов для Масленицы – и почти все «наши» Читать дальше 19 февраля 2026
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
Машу видели миллионы, а Медведь годами в тени: как выглядит актер озвучки (фото) Машу видели миллионы, а Медведь годами в тени: как выглядит актер озвучки (фото) Читать дальше 18 февраля 2026
Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Читать дальше 17 февраля 2026
Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше