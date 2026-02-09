Не «мужчина в самом расцвете сил», а наглый вредитель: за что шведы не любят Карлсона

В России Карлсон - любимый проказник, а в Швеции его чаще называют эгоистом, который учит детей плохому.

История Малыша и Карлсона давно стала частью советского и российского детства. Но на родине Астрид Линдгрен к этому персонажу относятся совсем иначе - без умиления и ностальгии. Для многих шведов Карлсон - не весёлый друг, а раздражающий тип, который появляется без спроса и исчезает, когда возникает проблема.

Почему в Швеции Карлсона воспринимают как антигероя

Шведы видят в Карлсоне человека, который постоянно нарушает чужие границы, пишет sprf.ru. Он влетает в квартиру Малыша, навязывается, врёт, хвастается, портит вещи и всегда выкручивается так, чтобы виноватым оказался кто-то другой.

В Швеции детей с ранних лет учат самостоятельности и уважению к правилам. Поэтому Карлсон выглядит не как символ свободы, а как плохая компания, которая приносит хаос и проблемы.

Что изменили советские мультфильмы

В советской версии Карлсон стал обаятельным, почти домашним героем. В мультфильмах «Союзмультфильма» он больше похож на весёлого взрослого друга, который спасает Малыша от скуки и одиночества. Именно оттуда пошло знаменитое «Дело-то житейское!».

В книгах Линдгрен образ жёстче: Карлсон сам себя хвалит, ведёт себя нагло и не выглядит таким уж добрым.

Правда о мифе про Германа Геринга

В русскоязычной среде давно гуляет версия, будто Карлсон списан с Германа Геринга. Мол, он тоже был полным, любил авиацию, а пропеллер - намёк на военную тему.

Но доказательств этому нет. Ни в письмах, ни в документах, ни в воспоминаниях семьи Линдгрен не подтверждается связь Карлсона с Герингом. Этот миф звучит громко, но держится скорее на догадках, чем на фактах.

Кто был настоящим прообразом Карлсона

Сама Астрид Линдгрен говорила, что Карлсон вырос из её раннего персонажа - Лильонкваста из рассказа «В Сумеречной стране». Там был маленький летающий старичок, которого видит только ребёнок.

Позже этот образ изменился: герой стал самоуверенным, шумным и обзавёлся пропеллером. Именно таким он вошёл в историю - не как идеальный друг, а как персонаж, который одновременно смешит и раздражает.