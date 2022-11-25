Не мужчина: неприглядный поступок Иво из «Дикого ангела» разочаровал россиянок

Сериал «Дикий ангел» любили не только за своенравную и дерзкую Милагрос Эспосито в исполнении Наталии Орейро, но и за красавчика-блондина Иво, которого воплотил Факундо Арана. Многие мечтали о том, чтобы звезды закрутили страстный роман и в реальной жизни. Но этому мешало одно но.

Актер даже не смотрел в сторону знойной Орейро, поскольку в период съемок любил другую. Арана встречался с Исабель Маседо, которая была на чеку. Она не верила, что между ее возлюбленным и его экранной партнершей действительно ничего нет, поэтому выступила с одним требованием.

Маседо заявила, что Факундо должен убедить режиссера дать ей роль в сериале. Исабель хотела оказаться на съемочной площадке, чтобы своими глазами видеть все, что там происходит. Этот поступок разачаровал многих россиянок: актер оказался подкаблучником и пошел на поводу у своей избранницы. Так на экране появилась Анна — подруга и фитнес-тренер Виктории Ди Карло.