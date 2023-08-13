Не муж и жена: Курникова и Иглесиас годами водят всех за нос

Анна Курникова и Энрике Иглесиас неразлучны больше 20 лет. За это время возлюбленные успели обзавестись тремя общими наследниками, но не штампом в паспорте.

Поклонники напрасно верили, что знаменитости узаконили свои отношения. На самом деле парочка годами водит всех за нос. По документам Курникова и Иглесиас никогда не были мужем и женой.

Звезды познакомились на съемках клипа испанского певца. Иглесиас сразу взял быка за рога и настоял, чтобы в ролик были включены сцены с поцелуями. Между экранными возлюбленными пробежала искра — они закрутили страстный роман и в реальной жизни. Через год спортсменка и музыкант сознались журналистам, что питают друг к другу нежные чувства.

В 2017 году у возлюбленных родились близнецы — Николас и Люси. Три года назад в звездном семействе снова случилось пополнение. На свет появилась дочь пары — Мэри.