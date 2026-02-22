Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»

22 февраля 2026 22:30
Эксклюзивно для «Киноафиши» аналитик назвал самый реалистичный проект.

В 2026-м на экраны выйдет новый сериал «Хакеры» с Иваном Янковским в главной роли. Пока подробностей о проекте немного, но обещают напряженный сюжет про кибербезопасность, взломы, противостояние в цифровом пространстве и всё, что мы так любим в этом жанре.

Пока ждем премьеру, самое время вспомнить, что вообще крутого сняли про IT, хакеров и все такое. А чтобы не гадать, мы решили спросить у профессионала напрямую.

За помощью обратились к Эльдару Муртазину, ведущему аналитику Mobile Research Group. Человек понимает тему изнутри и точно знает, где создатели фильмов накосячили, а где заморочились по‑настоящему.

Вот что ответил нам эксперт:

«Большинство проектов про кибербезопасность и вообще про IT-сферу раскрыты достаточно плохо. Один из самых хороших сериалов, если говорить про первые сезоны, это "Кремниевая долина".

Американцы действительно заморочились, показав, как работает индустрия. А вот многие другие проекты изобилуют фактическими ошибками и ляпами».

Сюжет «Кремниевой долины» крутится вокруг кучки гиков, которые живут в доме богатого инвестора и бесплатно пользуются жильем. Взамен он забирает у них по 10 процентов от будущих доходов с их стартапов.

Сериал показывает всю внутрянку, включая провалы, которые нередко сопровождают стартаперов. И в целом это не история про «успешный успех» парней из гаража, доросших до замков, а вполне себе реалистичный и жизненный проект.

Именно за такой вайб он и получил 8.4 на Кинопоиске и 8.5 на IMDb. Так что если хотели чего-то интересного, реалистичного и без клише – вот ваш вариант на ближайшие вечера.

Фото: Кадр из сериала «Кремниевая долина», постер к сериалу «Хакеры»
Ольга Назарова
