«Не может жениться»: победитель «Голоса» раскрыл все карты

Иеромонах Фотий рассказал о своем отношении к браку. Как оказалось, музыкант не может жениться.

По словам победителя четвертого сезона музыкального проекта, его поклонники и пользователи Сети не всегда понимают, что на самом деле означает быть иеромонахом, и предполагают, что он не женится по своему собственному желанию. Мало кто догадывается, что Фотий действительно является служителем церкви и, согласно ее правилам, не может связать себя узами брака.

«Иеромонах уже не может жениться, потому что он был пострижен в монахи и дал обет безбрачия», — рассказывает знаменитость в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид! ».

Также музыкант отметил, что нередко сталкивается со странным для себя отношением к церкви. Якобы многие думают, что христианство ограничивается лишь свечами и ритуалами, и не понимают истинную суть и предназначение религии.