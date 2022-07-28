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Киноафиша Статьи «Не может жениться»: победитель «Голоса» раскрыл все карты

«Не может жениться»: победитель «Голоса» раскрыл все карты

28 июля 2022 15:55
«Не может жениться»: победитель «Голоса» раскрыл все карты

Знаменитость поделился неожиданными подробностями своей жизни.

Иеромонах Фотий рассказал о своем отношении к браку. Как оказалось, музыкант не может жениться.

По словам победителя четвертого сезона музыкального проекта, его поклонники и пользователи Сети не всегда понимают, что на самом деле означает быть иеромонахом, и предполагают, что он не женится по своему собственному желанию. Мало кто догадывается, что Фотий действительно является служителем церкви и, согласно ее правилам, не может связать себя узами брака.

«Не может жениться»: победитель «Голоса» раскрыл все карты

«Иеромонах уже не может жениться, потому что он был пострижен в монахи и дал обет безбрачия», — рассказывает знаменитость в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Также музыкант отметил, что нередко сталкивается со странным для себя отношением к церкви. Якобы многие думают, что христианство ограничивается лишь свечами и ритуалами, и не понимают истинную суть и предназначение религии.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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