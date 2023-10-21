Не может забыть Александрову: подлец из «Громовых» женился на копии бывшей

За плечами Марины Александровой есть один неудачный брак. В 2010 году прогремела новость о том, что актриса разошлась с Иваном Стебуновым. Экс-супругам удалось спустя время наладить личную жизнь.

Довольно долго пара скрывала постыдную причину своего разрыва. Лишь спустя три года подлец из «Громовых» раскрыл все карты. В студии одного из шоу он сознался в измене. Когда звезда экрана был на съемках в другом городе, то в нетрезвом состоянии пустился во все тяжкие. Дальнейшего продолжения интрижка не имела, но совесть загрызла актера, да и обманутая жена не смогла простить предательство.

Сегодня брюнетка счастлива в браке с Андреем Болтенко. Стебунов также женился, но есть повод думать, что он так и не забыл первую супругу. Иван отвел в ЗАГС копию бывшей. Его вторая избранница, экономист Елена Власова, как две капли воды похожа на свою предшественницу.