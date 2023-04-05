Не может взять себя в руки: россияне подняли на смех располневшую Сашу из «Физрука»

Полина Гренц шокировала поклонников переменами своего внешнего вида. Звезда «Физрука» в своих социальных сетях поделилась серией снимков, сделанных во время отдыха в Дубае, на которых предстала в неожиданном для поклонников образе.

Как отметили фанаты, обсуждая кадры, некогда стройная Гренц теперь страдает от лишнего веса. В комментариях они осудили артистку за то, что она перестала следить за собой, и призвали как можно быстрее вернуться к тренировкам.

«Опять поправилась», «Вам нужно заняться спортом», «Изменились в худшую сторону», «Хватит есть, Полина», — пишут пользователи Сети.

При этом сама знаменитость совсем не стесняется своей внешности. В блогах можно увидеть десятки откровенных фотографий, на которых она красуется фигурой. А негативные сообщения артистка неизменно оставляет без внимания.