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Не может взять себя в руки: россияне подняли на смех располневшую Сашу из «Физрука»

5 апреля 2023 14:40
Не может взять себя в руки: россияне подняли на смех располневшую Сашу из «Физрука»

Фанаты предпочли не скрывать своего мнения.

Полина Гренц шокировала поклонников переменами своего внешнего вида. Звезда «Физрука» в своих социальных сетях поделилась серией снимков, сделанных во время отдыха в Дубае, на которых предстала в неожиданном для поклонников образе.

Как отметили фанаты, обсуждая кадры, некогда стройная Гренц теперь страдает от лишнего веса. В комментариях они осудили артистку за то, что она перестала следить за собой, и призвали как можно быстрее вернуться к тренировкам.

Не может взять себя в руки: россияне подняли на смех располневшую Сашу из «Физрука»

«Опять поправилась», «Вам нужно заняться спортом», «Изменились в худшую сторону», «Хватит есть, Полина», — пишут пользователи Сети.

При этом сама знаменитость совсем не стесняется своей внешности. В блогах можно увидеть десятки откровенных фотографий, на которых она красуется фигурой. А негативные сообщения артистка неизменно оставляет без внимания.

Фото: Кадр из сериала «Физрук», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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