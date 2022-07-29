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Не может выйти из образа: причина конфликта Меган Маркл с Елизаветой II раскрыта

29 июля 2022 15:10
Не может выйти из образа: причина конфликта Меган Маркл с Елизаветой II раскрыта

Супруга принца Гарри отличается мнительностью.

Меган Маркл не сможет помириться с Елизаветой II и членами королевской семьи из-за своей роли жертвы. Знаменитость уверена, что все в Букингемском дворце плетут против нее интриги.

Как оказалось, впервые Маркл заподозрила заговор против себя во время разговора ее еще будущего мужа принца Гарри с принцем Уильямом. В той беседе старший внук королевы спросил, уверен ли принц Гарри в своих чувствах к Меган, что очень оскорбило принца и его невесту. С того времени Меган Маркл решила, что ее не любят в королевской семье, поэтому все, включая работников Букингемского дворца, регулярно пытаются обидеть ее.

Как пишет портал Express.co.uk, который цитирует исследование Тома Бауэра о жизни Меган Маркл, за годы жизни с принцем Гарри герцогиня начала все чаще примерять на себя роль жертвы, из которой теперь никогда не выходит. Из-за своей мнительности, как считает эксперт, она настроила супруга против родственников и заставила его переехать в США. Бауэр не сомневается, что боязнь заговоров уже не позволит Маркл наладить отношения с семьей мужа.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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