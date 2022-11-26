Не может такого быть: россиянки лишились дара речи при виде сына Валуева

Боксер Николай Валуев примерный семьянин. Уже больше 20 лет спортсмен женат на женщине по имени Галина. У пары трое детей – Григорий, Ирина и Сергей. Старшему Григорию уже 20 лет. Молодой человек вырос до 190 сантиметров, но все еще ниже своего могучего отца. Юноша учился в Суворовском училище, а сейчас проходит срочную службу в армии. Поклонники семьи отмечают, как же первенец Валуева похорошел.

«Красивый парень», «Милое фото», «Гриша красавчик!», – писали подписчики под совместным фото четы Валуевых с сыном.

Если старший ребенок Николая Валуева выбрал армию, то его 15-летняя дочь Ирина, как и папа, предпочла спорт – правда, конный. Девушка активно участвует в соревнованиях и завоевывает престижные награды. А 10-летний Сергей пока ищет себя.

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