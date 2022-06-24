«Не может пройти бесследно»: Анна Асти проболталась о распаде Artik & Asti

Анна Асти прокомментировала распад группы Artik & Asti. Как оказалось, перемены в жизни негативно сказались на исполнительнице.

Впервые об уходе артистки из коллектива прошлой осенью сообщил продюсер Артем Умрихин в своих социальных сетях. Он признался, что после 10 лет сотрудничества его бывшая коллега отправляется в сольное плавание, а он сам и дальше займется развитием группы и найдет новую певицу. Анна старалась никак не комментировать случившееся, лишь изредка оставляя незначительные замечания по этому поводу. Однако, как оказалось, уход из группы сильно сказался на ней.

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По словам исполнительницы, которая разоткровенничалась в беседе с порталом «СтарХит », прошлой осенью ее жизнь полностью изменилась. Такие резкие перемены, как дала понять Асти, не могли не оставить свой след, поэтому она до сих пор переживает по этому поводу.

«Конечно, когда твоя жизнь, которая была одной на протяжении 10 лет, меняется на 180 градусов, это не может пройти бесследно», — рассказывает певица.

Асти не стала вдаваться в подробности, но призналась, что смотрит в будущее с позитивом. Знаменитость уверена, что впереди ее ждет счастливое время.