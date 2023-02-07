Не может остановиться: что стало со стройной красоткой после «диеты» из бургеров (фото)

Красавица с чарующим голосом Лана Дель Рей совсем недавно считалась иконой женственности. Но с годами певица перестала трепетно относиться к своей внешности, и сегодня ее образ далек от былого идеала.

Дело в том, что Лана не может жить без картофеля фри, пасты и бургеров. Ситуация усугубляется тем, что у артистки нестабильное эмоциональное состояние, которое она то и дело заедает фастфудом. К тому же, не так давно Лана рассталась с бойфрендом и дала себе карт-бланш на объедание.

Из-за этого певица пока не может привести себя в порядок. Но ее саму, похоже, все устраивает. На днях Дель Рей появилась на публике после фастфудной «диеты» в откровенном наряде. Платье не скрыло ее располневших бедер и сильно округлившегося бюста. Изменилось и лицо Ланы — щеки стали толще, а глаза начали заплывать.

Поклонники в шоке от таких перемен, ведь еще 15 лет назад артистка весила 57 килограммов и выглядела как модель. То, что сегодня происходит с Ланой, уже не на шутку пугает фанатов.