Не может быть: вы будете ошарашены, узнав, чем на самом деле закончился сериал «Счастливы вместе»

Десять лет назад на телеканале «ТНТ» показали последнюю серию «Счастливы вместе», но многих зрителей она расстроила, ведь 365-й эпизод должен был окончиться в тон названию.

Вместо этого Даша и Гена Букины, собравшиеся отпраздновать Новый год, уже несколько серий как в разводе. В последнем сезоне выясняется, что их брак был недействительным, главные герои расходятся, у каждого из них появляются новые отношения.

За праздничным столом бывшие супруги вновь начинают ссориться по незначительным поводам и приходят к мнению, что только на скандалах и держались их отношения.

Финал хоть и открытый, но не самый приятный для поклонников. Они ждали если не абсолютного хэппи-энда, то более оптимистичной концовки, в которой герои действительно обретают счастье.

Такое завершение сериала не помешало увековечить память главного героя и, как говорит Виктор Логинов, символа эпохи Гены Букина. В 2011 году в Екатеринбурге, где по сюжету живут Букины, открыли двухметровый 435-килограммовый бронзовый памятник знаменитому персонажу.