Не может быть: вы будете ошарашены, узнав, чем на самом деле закончился сериал «Счастливы вместе»
Поклонники разочарованы.
Десять лет назад на телеканале «ТНТ» показали последнюю серию «Счастливы вместе», но многих зрителей она расстроила, ведь 365-й эпизод должен был окончиться в тон названию.
Вместо этого Даша и Гена Букины, собравшиеся отпраздновать Новый год, уже несколько серий как в разводе. В последнем сезоне выясняется, что их брак был недействительным, главные герои расходятся, у каждого из них появляются новые отношения.
За праздничным столом бывшие супруги вновь начинают ссориться по незначительным поводам и приходят к мнению, что только на скандалах и держались их отношения.
Финал хоть и открытый, но не самый приятный для поклонников. Они ждали если не абсолютного хэппи-энда, то более оптимистичной концовки, в которой герои действительно обретают счастье.
Такое завершение сериала не помешало увековечить память главного героя и, как говорит Виктор Логинов, символа эпохи Гены Букина. В 2011 году в Екатеринбурге, где по сюжету живут Букины, открыли двухметровый 435-килограммовый бронзовый памятник знаменитому персонажу.