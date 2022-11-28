Не может быть такой молодой: не поверите, как выглядит мать Клавы Коки (фото)
Звезда не скрывает своих родных.
Клава Кока родилась в Екатеринбурге летом 1996 года. Будущая звезда сцены выросла в большой семье с братом и сестрой и в социальных сетях рассказывает, как живут ее родственники. Большее внимание подписчиков привлекает ее мать Олеся Высокова.
Дело в том, что Высокова-старшая выглядит значительно моложе своих лет. Клава никогда не рассказывает о возрасте матери, но признается, что иногда их путают и называют сестрами.
«Подарила маме крем, чтобы ее и дальше продолжали путать с моей сестрой. Ну, правда, время летит, а она не меняется», — писала артистка в одной из публикаций.
Преданные фанаты никогда не пропускают рассказы певицы о ее семье. Они не скупятся на комплименты матери Клавы и с удивлением отмечают, как молодо та выглядит.
«Вы обе красавицы», «Какая красивая невероятная мама», «Вы очень с мамой похожи. Правда, как сестры», — пишут пользователи Сети.