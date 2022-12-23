Не может быть так просто: каким словом Хюррем завоевала Сулеймана

В гаремах правителей Османской империи жило большое количество наложниц со всего мира. Главная мечта каждой девушки состояла в том, чтобы завоевать расположение султана, стать фавориткой, а потом и хасеки. Но удавалось воплотить это желание в жизнь лишь единицам. Среди них оказалась и Хюррем, которая легко покорила Сулеймана. Их отношениям был посвящен сериал «Великолепный век».

Славянка Александра использовала хитрый способ. Она видела, что даже самых красивых девушек султан не воспринимал всерьез, поэтому решила поразить его другим способом. Наложница копировала поведение Сулеймана, жесты и смотрела только ему в глаза. Таким образом, она хотела доказать, что равна ему по силе характера и достойна стать женой падишаха.

А еще только Хюррем называла правителя по имени. Султана при дворе именовали либо по степени родства, либо повелителем. Но смелая наложница действовала по-своему. Ее расчет оправдался — Сулейман привязался к ней и вскоре не мог представить жизни без любимой жены.