Не может быть: случившееся с Долиной заставило россиян схватиться за голову

В свои 67 лет Лариса Долина выглядит поразительно молодо. И дело не только в фотошопе, но и кропотливой работе хирургов. Профессионалы рассказывают, что Долина, вероятно, прибегала к липосакции, контурной пластике лица, блефаропластике и к другим процедурам.

Долина начала свою карьеру еще в 70-е годы. И на архивных записях сложно узнать молодую певицу. Под кадрами с выступлением Ларисы Долиной с государственным оркестром Армении пользователи Сети удивлялись, как же изменилась Долина.