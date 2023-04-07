Не может быть: кем на самом деле работал Шеф из «Бриллиантовой руки»

Советское кино пестрило отрицательными типажами. Особую касту занимали преступники, которых можно подразделить на множество видов. Поклонников «Бриллиантовой руки» всегда интересовал вопрос: чем же занимался загадочный Шеф?

Леонид Гайдай не проливает свет на эту тайну. Однако в сценарии о нем имелась кое-какая информация. Герой Николая Романова был человеком пенсионного возраста, который к своим годам не утратил бодрости и оптимизма. Шеф не сидел дома, а официально работал. Об этом красноречиво говорит одна из сцен фильма.

Все точно помнят события, произошедшие в ресторане «Плакучая Ива». Кроме главных героев был показан и Шеф, произносивший речь в честь своего коллектива, который его «вырастил и воспитал». Это значит, что жулик уже давно работал с этими людьми. Однако нигде не упоминается, что это за коллектив и какую организацию он представляет.

А вот кем именно работал Шеф, это не тайна. К огромному удивлению, преступник был простым бухгалтером. О второй деятельности злодея рассказал автор Дзен-канала «Горожанин».