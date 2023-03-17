Актеры отказываются работать: Голубкина раскрыла шокирующую правду про мужа Собчак

Последние четыре года Константин Богомолов возглавляет Театр на Малой Бронной. Постановщик давно заработал репутацию одного из самых известных режиссеров страны, разрабатывая также сериалы для стриминг-сервисов. Однако, как оказалось, некоторые артисты не в восторге от его работ.

По словам Марии Голубкиной, которая разоткровенничалась в YouTube-шоу «Лера в большом городе », она принципиально не работает с супругом Ксении Собчак. Для нее Богомолов, несмотря на свою славу и успех, не является профессиональным режиссером, которому бы можно было довериться.

«Он непрофессиональный человек. Король-то голый!» — уверена артистка.

При этом, как оказалось, такого мнения придерживаются и другие коллеги Голубкиной. Московские артисты не доверяют Богомолову, уверенные, что он не справляется со своей работой.