Не может быть: фото из дома Селезневой введет вас в ступор

Наталья Селезнева, девушка Шурика и модница из «Кабачка „13 стульев“», после смерти супруга Владимира Андреева, с которым она душа в душу прожила более 50 лет, много времени проводит на даче. Это знаковое место для ее семьи.

Особенно дорога сердцу актрисы терраса. Здесь они обедали с Валентином Гафтом, слушали Рахманинова на магнитофоне. В гости к чете Гафт зазывал так: «Здесь лучше, чем в Швейцарии!»

Неудивительно, ведь когда-то по соседству жили Твардовский, Нагибин и Симонов. В гости на кислые щи в белой норковой шубе заявлялась Людмила Зыкина. Атмосфера творчества и вдохновения будто была разлита в воздухе. Осталось привести в соответствие с ней внешний облик дачи.

Наталья Селезнева приняла участие в программе «На дачу!», где дизайнеры предложили поднять пол на террасе, остеклить ее, создать эффект парящего потолка при помощи светодиодного освещения. Светлая веранда получилась уютной и стильной, выдержанной в стиле 19-го века: оказавшись там, будто совершаешь скачок во времени. Актриса осталась довольна.