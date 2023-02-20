Не может быть: ахнете, когда узнаете, кто покорил сердце бывшей Константина Богомолова

Звезда «Содержанок» может вот-вот лишиться статуса разведенной женщины. Так решили поклонники, когда увидели 39-летнюю Дарью Мороз в компании нового ухажера. Парочка не скрывала нежных чувств друг к другу на премьере нового сезона полюбившегося всем сериала, а позже слухи подогрела и сама актриса.

Избранником экс-супруги Константина Богомолова стал аккордеонист-виртуоз Петр Дранга. 38-летний музыкант не только сам пишет музыку, но и пробует себя на актерском и режиссерском поприще. Дранга неоднократно выступал на вечеринках у Ричарда Брэнсона и принца Монако.

В 2022 году Петр основал проект DYP orchestra, в рамках которого появился спектакль-концерт «Фрида». Главную роль там исполняет Дарья Мороз. Можно предположить, что именно так завязалось их знакомство.

Судя по публикациям в соцсетях, Дранга сопровождает свою пассию на ее постановках. Сама она в личном блоге недавно похвалила его выступление, выложив видео с концерта. Пара обменялась эмодзи в виде сердечек в комментариях.