Не могут сказать нет: эти знаки Зодиака страдают из-за своей безотказности

Близкий друг просит в долг солидную сумму, клянется, что она ему позарез нужна. У вас есть такие средства, но откладывали вы их на определенные цели, и отдать все до копейки другу значит обделить себя. Родственница из другого города просит вас на время приютить у себя ее дочку, и вам неловко отказывать, хотя присутствие в квартире постороннего человека доставит неудобства. Знакомые ситуации? Люди, которые в подобных случаях жертвуют собой и своим комфортом, как правило, испытывают трудности с выстраиванием личных границ. Они не умеют сказать “нет”, а потом мучаются из-за этого. По наблюдениям астрологов, к такому поведению склонны определенные знаки зодиака. Рассказываем, кто же в зодиакальном круге самый безотказный.

Рак

Уроженцы водного знака - одни из самых мягкотелых в гороскопе. Они откликаются на просьбы окружающих даже в том случае, если это доставляет большие неудобства им самим. А все потому, что Рак искренне верит в круговорот добра в природе - согласно его логике, если сегодня он поможет кому-то в трудной ситуации, в следующий раз кто-то добрый и отзывчивый придет на помощь ему.

И хотя эти надежды Рака зачастую не оправдываются, он все равно следует своему принципу: чем больше добра люди приносят в этот мир, тем гармоничнее он становится.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, также принадлежат к числу тех, кто категорически не умеет отказывать. Причина довольно проста - уроженцы воздушного знака настолько щедрые и компанейские, что они готовы последнюю рубаху с себя снять ради ближнего. Порой человеку даже просить ничего не надо - Весы угадают все по взгляду и с удовольствием откликнутся. Это хорошее качество, но представителям знака важно помнить - их бескорыстием могут воспользоваться нечестные люди.

Перед тем, как кинуться кому-то на помощь, хотя бы иногда стоит хорошенько поразмыслить.

Водолей

Представители воздушной стихии, словно Чип и Дейл, постоянно спешат на помощь. Но с одной оговоркой - если дело касается близких людей, ради кого-то малознакомого и постороннего Водолей и пальцем не шевельнет. А вот ради родственников и друзей он готов пройти сквозь огонь, воду и медные трубы. Астрологи предупреждают, что такая отзывчивость, при том, что она достойна похвалы, однажды может выйти Водолею боком.