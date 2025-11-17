«Не могу поверить»: в «Мстителях: Судный день» появится Человек-паук, но не Холланд — все улики ведут к другому Питеру Паркеру

И это уже будет не камео, а полноценная роль.

«Мстители: Судный день» постепенно превращаются в крупнейший кроссовер за всю историю Marvel. В фильме уже заявлены самые культовые супергеройские объединения: Мстители, Люди Икс и Фантастическая четверка. Однако один персонаж до сих пор не объявлен официально — Человек-паук. И, судя по новым инсайдам, отсутствие Питера Паркера Тома Холланда объясняется просто: его в картине может заменить Паук Тоби Магуайра.

По данным инсайдера Дэниела Рихтмана, в «Судном дне» появится именно версия Паркера из трилогии Сэма Рейми. Это будет его второе появление в MCU после «Человека-паука: Нет пути домой», где он объединился с героями Холланда и Гарфилда.

Пока только слухи

Официально Marvel это не подтверждает, но у теории есть еще одно важное свидетельство. 7 сентября 2025 года Магуайра сфотографировали в Лондоне, где в тот момент одновременно шли съемки двух проектов: «Мстители: Судный день» и новой сольной картины Холланда «Человек-паук: Совершенно новый день».

Фанат опубликовавший снимок, написал:

Не могу поверить, что встретил Тоби Магуайра в Лондоне вчера. Такой приятный человек.

Основные съемки «Судного дня» завершились именно в сентябре — аккурат в дни, когда Магуайра заметили в городе.

Холланда оставили напоследок

Инсайдеры также утверждают: Том Холланд не участвует в «Судном дне», но станет ключевым персонажем «Мстителей: Секретные войны» (релиз — декабрь 2027 года). Его отсутствие логично объясняется финалом «Нет пути домой», где заклинание стерло личность Питера из памяти мира. Герой фактически отрезан от глобальных событий MCU.

Причины для появления Магуайра выглядят убедительно и с точки зрения сюжета. По слухам, завязка в«Судном дне» связана с угрозой мультивселенной, и именно вселенная Питера Магуайра может оказаться на грани уничтожения из-за плана Доктора Дума (которого сыграет Роберт Дауни-младший). В этом случае Питер (2) вернется не ради камео, а как полноценный участник битвы.

Фанаты уже мечтают увидеть, как Человек-паук Магуайра взаимодействует на экране с Ридом Ричардсом, Циклопом и профессором Иксом.

А возможность его повторного объединения с Пауками Холланда и Гарфилда в «Секретных войнах» делает возвращение Магуайра еще более вероятным — и желанным для миллионов зрителей.

