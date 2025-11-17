Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Не могу поверить»: в «Мстителях: Судный день» появится Человек-паук, но не Холланд — все улики ведут к другому Питеру Паркеру

«Не могу поверить»: в «Мстителях: Судный день» появится Человек-паук, но не Холланд — все улики ведут к другому Питеру Паркеру

17 ноября 2025 21:00
«Не могу поверить»: в «Мстителях: Судный день» появится Человек-паук, но не Холланд — все улики ведут к другому Питеру Паркеру

И это уже будет не камео, а полноценная роль.

«Мстители: Судный день» постепенно превращаются в крупнейший кроссовер за всю историю Marvel. В фильме уже заявлены самые культовые супергеройские объединения: Мстители, Люди Икс и Фантастическая четверка. Однако один персонаж до сих пор не объявлен официально — Человек-паук. И, судя по новым инсайдам, отсутствие Питера Паркера Тома Холланда объясняется просто: его в картине может заменить Паук Тоби Магуайра.

По данным инсайдера Дэниела Рихтмана, в «Судном дне» появится именно версия Паркера из трилогии Сэма Рейми. Это будет его второе появление в MCU после «Человека-паука: Нет пути домой», где он объединился с героями Холланда и Гарфилда.

Пока только слухи

Официально Marvel это не подтверждает, но у теории есть еще одно важное свидетельство. 7 сентября 2025 года Магуайра сфотографировали в Лондоне, где в тот момент одновременно шли съемки двух проектов: «Мстители: Судный день» и новой сольной картины Холланда «Человек-паук: Совершенно новый день».

Фанат опубликовавший снимок, написал:

Не могу поверить, что встретил Тоби Магуайра в Лондоне вчера. Такой приятный человек.

«Не могу поверить»: в «Мстителях: Судный день» появится Человек-паук, но не Холланд — все улики ведут к другому Питеру Паркеру

Основные съемки «Судного дня» завершились именно в сентябре — аккурат в дни, когда Магуайра заметили в городе.

Холланда оставили напоследок

Инсайдеры также утверждают: Том Холланд не участвует в «Судном дне», но станет ключевым персонажем «Мстителей: Секретные войны» (релиз — декабрь 2027 года). Его отсутствие логично объясняется финалом «Нет пути домой», где заклинание стерло личность Питера из памяти мира. Герой фактически отрезан от глобальных событий MCU.

Причины для появления Магуайра выглядят убедительно и с точки зрения сюжета. По слухам, завязка в«Судном дне» связана с угрозой мультивселенной, и именно вселенная Питера Магуайра может оказаться на грани уничтожения из-за плана Доктора Дума (которого сыграет Роберт Дауни-младший). В этом случае Питер (2) вернется не ради камео, а как полноценный участник битвы.

«Не могу поверить»: в «Мстителях: Судный день» появится Человек-паук, но не Холланд — все улики ведут к другому Питеру Паркеру

Фанаты уже мечтают увидеть, как Человек-паук Магуайра взаимодействует на экране с Ридом Ричардсом, Циклопом и профессором Иксом.

А возможность его повторного объединения с Пауками Холланда и Гарфилда в «Секретных войнах» делает возвращение Магуайра еще более вероятным — и желанным для миллионов зрителей.

Ранее мы писали: Темнокожий Капитан Америка или Железное Сердце? Marvel наконец объявили замену Тони Старку в MCU – фильм у него пока лишь один

Фото: Кадры из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это не важно. Извиняться не буду»: Хью Джекман окончательно определился с будущим своего Росомахи в MCU «Это не важно. Извиняться не буду»: Хью Джекман окончательно определился с будущим своего Росомахи в MCU Читать дальше 11 декабря 2025
«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го «Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го Читать дальше 10 декабря 2025
«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной» «Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной» Читать дальше 12 декабря 2025
На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет Читать дальше 12 декабря 2025
«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип «Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип Читать дальше 12 декабря 2025
Sony не стала ждать сборов: «28 лет спустя» получит третью часть, а Киллиан Мерфи — шанс завершить историю, начатую в 2002 году Sony не стала ждать сборов: «28 лет спустя» получит третью часть, а Киллиан Мерфи — шанс завершить историю, начатую в 2002 году Читать дальше 12 декабря 2025
То не может поднять, то швыряет как фрисби: Стив Роджерс неожиданно стал «достоин» молота Тора в «Финале» — как же так вышло То не может поднять, то швыряет как фрисби: Стив Роджерс неожиданно стал «достоин» молота Тора в «Финале» — как же так вышло Читать дальше 12 декабря 2025
Губки бантиком, бровки... сбриты: как красавец Том Реддл превратился в змееподобного Волан-де-Морта Губки бантиком, бровки... сбриты: как красавец Том Реддл превратился в змееподобного Волан-де-Морта Читать дальше 11 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше