«Не могу описать эту боль»: звезда «Дома-2» Африкантова выступила с душераздирающим заявлением

Марина Африкантова шокировала подписчиков неожиданной новостью. Как оказалось, спустя шесть лет отношений она приняла решение развестись со своим мужем Романом Капаклы.

Поводом для развода стала измена возлюбленного звезды экрана. По словам Марины, которая разоткровенничалась в своих социальных сетях, не так давно она застала своего мужа в постели с другой участницей проекта Татьяной Мусульбес, что стало для нее большим ударом и потрясением.

«Ту боль, что я проживаю сейчас, я даже описать словами не могу», — рассказывала Марина в своих социальных сетях.

Звезда «Дома-2» признается, что о мирном разводе думать не приходится. Марина уже подала заявление на расторжение отношений и не собирается сглаживать конфликт с Капаклы, так как считает, что ее предали. Он же пока не дал никаких комментариев по поводу случившегося.