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«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу

8 августа 2023 18:00
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу

Он не захотел выполнять роль статиста для центрального ведущего.

Известный российский критик и журналист Сергей Соседов прокомментировал свой уход из шоу «Фактор. BY», которое снимают для белорусского телевидения. Как только стало известно, что его заменит продюсер Иосиф Пригожин, бывший ведущий не стал молчать.

По его словам, причиной для того, чтобы он оставил свое кресло члена жюри, было отсутствие желания плясать под чужую дудку. Сергей Соседов подчеркнул в интервью «Блиц+», что фактически на шоу важно лишь мнение одного человека, правда, его имя ведущий предусмотрительно не назвал. Он отметил, что остальные члены жюри — это своего рода массовка, но такая роль критика не устраивала.

Более подробно высказаться о своем участии в «Фактор. BY» он не смог, потому что опасается, что все его слова могут в будущем использовать против него. Напомним, в жюри шоу сидят Ольга Бузова, Серега, Руслан Алехно и теперь Иосиф Пригожин.

Фото: Legion-Media, Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Globallookpress.com
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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