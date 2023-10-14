«Не могу»: Алентова неспроста отказывается даже включать телевизор

Прежде Вера Алентова проявляла большой интерес к миру кино и театра. Актриса посещала большинство премьер, но с недавних пор все изменилось. Дошло до того, что знаменитость не желает даже смотреть телевизор.

Звезда фильма «Москва слезам не верит» отказалась погружаться в творчество своих коллег после смерти Владимира Меньшова.

«Просто пока не могу», — призналась именитая артистка в беседе с порталом «Аргументы и факты».

Не секрет, что раньше компанию ей составлял любимый муж. Супруги вместе смотрели новые фильмы и спектакли, давали им свою оценку. По уверению Алентовой, она всегда старалась говорить артистам только хорошее, поскольку понимает, как сильно порой ранит критика. Без своего возлюбленного Вера Валентиновна оказалась не в состоянии посещать светские мероприятия.

При этом вдова продолжает выходить на театральную сцену. Она задействована в одной антрепризной постановке и в трех спектаклях в театре имени Пушкина.