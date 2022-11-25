Не могла даже встать: похудевшая на 180 кг американка вас потрясет (фото)

Сьюзен Фармер долгие годы не могла справиться с любовью к вредной и калорийной пище. Ее пагубная привязанность стала причиной лишних килограммов, которые только копились. В итоге американка поправилась до 275 килограммов и начала бороться за свою жизнь.

Сьюзен была уверена, что однажды она просто не проснется из-за того, что задавит себя собственным телом во сне. При этом она понимала, что одними лишь ограничениями и спортом ей не удастся сбросить все лишние килограммы, поэтому после долгих раздумий обратилась к хирургам. После ряда консультаций и специальной диеты, в результате которой она самостоятельно избавилась от 45 килограммов, хирурги сделали ей гастрошунтирование.

После проведенной процедуры Сьюзен не остановилась на достигнутом. Она полностью перестроила свой рацион, начала заниматься спортом и сделала еще несколько липосакций. Благодаря старанию ей удалось избавиться от 180 лишних килограммов и полностью измениться.

Сегодня жительница США живет счастливой жизнью. Она полностью самостоятельна, и проблемы с весом ее больше не ограничивают. Особенно же Сьюзан счастлива оттого, что может носить вещи, о которых мечтала долгие годы.