Не мог сам о себе позаботиться: правду о последних годах Гаркалина раскрыла дочь

Валерий Гаркалин скончался в ноябре прошлого года. Актеру было всего 67 лет, но в последние дни своей жизни он был совершенно беспомощным.

Артиста подкосили болезнь и смерть любимой супруги Екатерины. По словам единственной дочери звезды экрана Ники, доходило до того, что Гаркалин не мог самостоятельно разогреть себе еду. Наследница актера призналась, что тот ставил кашу в микроволновку, но не понимал, на какие кнопки нужно нажимать.

«Мне пришлось заботиться о папе», — подытожила Гаркалина в интервью, которое дала изданию «Караван историй ». Ника жила вместе с отцом, который не мог самостоятельно обслужить себя, но при этом охотно общался с внуками.

Впоследствии у знаменитости возникли проблемы со спиртным, которые лишь усугубили ситуацию. По уверению дочери артиста, тот до самого конца постоянно вспоминал покойную жену и говорил о том, что обязан ей абсолютно всем, что имел.