Не мог поверить своим глазам: поездка в Россию до глубины души поразила Хью Джекмана
Актер влюбился в российскую столицу.
У голливудской звезды Хью Джекмана особые отношения с Россией. Актер признавался, что учился мастерству перевоплощений по системе Станиславского. Также Джекману довелось поработать с российского актерами: его партнершей по фильму «Росомаха: Бессмертный» стала Светлана Ходченкова, о которой артист очень тепло отзывался.
Бывал Хью Джекман и в Москве. И особенно его поразило московское метро. Вот как свою поездку в столицу Россию вспоминал актер в интервью «МК-Бульвар»:
«У меня есть друг, который проработал в Москве лет пять. И он мне сказал: “В Москве ты обязательно должен сделать одну вещь – побывать в их подземке. Ты просто не поверишь, как там красиво: люстры, статуи, картины, мозаика”. Поэтому мы спустились в метро и увидели, что там действительно потрясающе. Вокруг нас сотни людей спешили на работу, не обращая никакого внимания на всю эту красоту, а мы стояли разинув рты».