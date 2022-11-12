Не мог поверить своим глазам: поездка в Россию до глубины души поразила Хью Джекмана

У голливудской звезды Хью Джекмана особые отношения с Россией. Актер признавался, что учился мастерству перевоплощений по системе Станиславского. Также Джекману довелось поработать с российского актерами: его партнершей по фильму «Росомаха: Бессмертный» стала Светлана Ходченкова, о которой артист очень тепло отзывался.

Бывал Хью Джекман и в Москве. И особенно его поразило московское метро. Вот как свою поездку в столицу Россию вспоминал актер в интервью «МК-Бульвар»: