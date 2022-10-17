Не мог есть и говорить: Вячеслав Малежик вышел на связь впервые после инсульта

Вячеслав Малежик пять лет назад перенес инсульт. Все случилось на отдыхе в Черногории, где врачи не смогли вовремя оказать ему необходимую помощь. В результате реабилитация певца растянулась на долгие годы.

Недавно артист впервые вышел на связь после случившегося и рассказал, как трудно ему было в больнице. По словам знаменитости, он не мог есть, говорить и ходить. Однако Малежик не опускал руки и всему учился заново. Он мечтал вновь выйти на сцену, поэтому решил беспрекословно выполнять все рекомендации врачей.

Исполнитель даже не сомневался в том, что сможет вернуться к полноценной жизни. В то же время он подчеркнул, что точно не справился бы без помощи своей любимой супруги Татьяны.

«Она была моим поводырем», — цитирует звезду издание «Комсомольская правда».

К счастью, музыкант смог восстановиться. Более того, он вернулся на экраны. Малежик согласился принять участие в шоу «Суперстар», которое выйдет в эфир совсем скоро.