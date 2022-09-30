Не мистика, а суровая реальность: эти 4 знака Зодиака наделены особым даром

Некоторые люди обладают таким удивительным везением, что невольно напрашивается мысль: уж не помогают ли им какие-то высшие силы? Астрологи считают, что такое вполне возможно - есть знаки зодиака, получившие от вселенной уникальные дары и такой запас удачи, которого с лихвой хватило бы на весь зодиак. Рассказываем, о каких счастливчиках идет речь.

Рак

Представители водной стихии обладают даром прощения. Во всем зодиакальном круге Рак считается наиболее эмпатичным знаком. Он лучше других чувствует настроение окружающих, их печали и боль, а также умеет сопереживать и поддерживать, как никто другой. Нередко милосердие и чувствительность уроженцев этого знака принимают за слабость и обижают их. Но, несмотря на то, что поступки и слова людей очень часто причиняют Раку боль, он все равно находит в себе силы искренне прощать.

А мироздание за это щедро награждает его различными “плюшками”.

Лев

Рожденные под гордым знаком Льва наделены даром руководства. В представителях огненной стихии течет кровь лидеров - сильных, целеустремленных, настроенных на победу.

Вселенная часто помогает Львам в осуществлении их цели - подняться на самый верх карьерной лестницы, туда, где они чувствуют себя комфортнее всего и где они по-настоящему незаменимы.

Многие завидуют уроженцам этого знака, но редко кто может сравниться с ними в лидерских качествах. Энергии и харизмы Льва достаточно для того, чтобы вдохновить коллектив и повести его за собой.

Стрелец

Кто самый честный знак в гороскопе? Астрологи считают, что Стрелец, поскольку ему дан свыше дар правды и мужества. Именно представителей огненного знака можно смело назвать лучшими друзьями - они всегда будут стоять горой за близкого человека, даже если от него отвернется весь окружающий мир. Многим Стрельцы кажутся поверхностными и непостоянными, однако на самом деле это очень преданный и умный знак. Его уроженцы всегда рады выслушать друга и помочь ему советом.

Ждать от Стрельца лести и лжи не стоит - более искренний знак зодиака сложно найти.

Рыбы

Если вы мечтаете о большой и светлой любви, ищите партнера, который родился под знаком Рыб. Представителям водной стихии дан дар любви - самого прекрасного на свете чувства. Люди, рожденные под этим знаком, удивительно самоотверженны - ради того, чтобы любимый человек был счастлив, они готовы пойти на любую жертву.