Не мистика, а игры подсознания: в эти дни снятся вещие сны

В старину снам придавали особое значение - считалось, что если соблюсти определенные традиции и произнести заветные слова, можно увидеть ночью свое будущее. К людям, грезы которых сбывались наяву, испытывали особое уважение и преклонение. Современные ученые утверждают, что в вещих снах нет никакой мистики - это лишь результат усиленной работы человеческого подсознания. В разные дни недели можно увидеть сны, которые предсказывают, а вернее сказать, подсказывают человеку, как поступить в волнующей его ситуации. Итак, в какие же дни стоит уделить особое внимание своим сновидениям?

Не знаете, как отказать незадачливому поклоннику? Мучаетесь дилеммой, остаться ли на старой, но низкооплачиваемой работе или попробовать свои силы в совершенно новой, но приносящей высокий доход сфере? Хотите понять, как вести себя с коллегой, который подставил вас перед боссом? Тогда обратите внимание на сны, которые приходят в понедельник.

Считается, что именно в этот период можно увидеть в сновидениях подсказку, как справиться с наболевшей проблемой. Главное - правильно интерпретировать увиденное.

Вторник - не самый лучший день для вещих снов. Как правило, грезы, которые привиделись в этот день, очень яркие и эмоциональные, но не имеет к реальности никакого отношения. А вот обратить внимание на сновидения, увиденные в среду, стоит, но при условии, что они пришли после полуночи. Особой пророческой силой обладают сны, которые приходят в ночь на четверг. Специалисты рекомендуют хорошо запоминать их и не лениться анализировать - символы, зашифрованные в этих снах подсознанием, помогут разобраться в ситуациях наяву.

Поэтому не стоит оставлять эти сны без должного внимания.

Грезы, которые посещают в ночь на пятницу, будут особенно интересны тем, кто мечтает о любви или уже находится в отношениях. Считается, что в эту ночь сновидения подскажут, как лучше повести себя с партнером или что предпринять, чтобы обратить на себя внимание того самого человека. Субботние сны также могут обладать пророческой силой, но, как правило, достойны внимания лишь те, что приходят на рассвете. В воскресенье могут сбыться только такие сны, которые предвещают добрые перемены. А вот на кошмары, приснившиеся в последний день недели, обращать внимание не нужно - в реальности они не воплотятся.