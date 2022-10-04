Не милая, как на экране: за что маму Жени Лукашина боялись коллеги

Актриса Любовь Добржанская известна зрителю прежде всего по ролям мам главных героев в двух культовых фильмах Эльдара Рязанова. В картине «Берегись автомобиля» она исполнила роль мамы Юрия Деточкина, а в легендарной «Иронии судьбы, или с легким паром!» — маму Жени Лукашина.

Но образ «мировой мамы», как Любовь Ивановна говорила Андрею Мягкову по сценарию фильма, актриса воплощала только на экране.

В реальной жизни она была строга и принципиальна до такой степени, что коллеги по театру Советской Армии называли артистку совестью всего коллектива. По их словам, все в театре знали, что Добржанская презирает пошлость и непрофессионализм. Несмотря на всеобщее признание и уважение, в театре актрису даже немного побаивались, стараясь при ней лишний раз не сплетничать и никого не обсуждать.

Именно из-за своих принципов Добржанская и ушла из театра, когда поняла, что из-за развивающегося у нее склероза она начинает забывать слова и перестает узнавать сослуживцев и друзей. Для нее это было очень тяжелым решением, ведь она до последнего считала себя именно театральной актрисой, хотя после выхода на экраны «Иронии судьбы...» зрители начали узнавать ее даже на улицах.

Последние годы актриса провела почти в одиночестве: к ней лишь иногда заходила племянница. Но зрительская любовь, сделавшая Добржанскую главной союзной киномамой, до последнего жила внутри актрисы.