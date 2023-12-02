Не «Место встречи изменить нельзя»: вот как должен был называться сериал о шпионе в тылу врага

Пятисерийный телевизионный фильм «Место встречи изменить нельзя» является одной из лучших детективных драм в истории отечественного кино. Приключения Глеба Жеглова и Володи Шарапова покорили не только простого зрителя, но и сотрудников реального уголовного розыска.

В основу сюжета лег роман братьев Вайнеров «Эра милосердия», посвященный борьбе с преступностью в послевоенные годы. Первоначально создатели киноленты решили использовать именно это название, однако вскоре его «забраковали» как слишком религиозное из-за слова «милосердие».

Режиссер Станислав Говорухин предложил назвать фильм «Черная кошка» в честь банды, фигурирующей в детективе. Однако его нашли отдающим мистицизмом. В итоге остановились на варианте «Место встречи изменить нельзя», который использовался при ранней публикации романа.